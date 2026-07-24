6 человек погибли и 26 пострадали в результате атаки на Киров

В результате ракетной атаки на предприятие в Кирове погибли шесть человек, еще 26 пострадали, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов. Он не уточнил, о каком именно предприятии идет речь.

Известно, что на территории предприятия после атаки начался пожар. "К настоящему времени пожар потушен. Устраняются последствия – восстановлено водоснабжение и подача электричества. Проводится обследование близлежащих жилых домов, после чего примем решение об оказании помощи", - добавил глава региона.

Он добавил, что в СМИ и соцсетях запрещено размещать любую информацию, по которой можно идентифицировать атакованный объект.