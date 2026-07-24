Илон Маск призывает к завершению военного конфликта между Россией и Украиной

Американский миллиардер Илон Маск выразил сожаление по поводу того, что военные действия между Россией и Украиной продолжаются, и на фронте продолжают гибнуть люди.

Он надеется, что стороны все же придут к соглашению в обозримом будущем.

"Уже два или три года линия фронта почти не меняется, и каждый день на передовой гибнет множество людей. Я уже давно выступаю за мир. Несколько лет назад я писал, что здесь действительно должны быть какие-то уступки России. Это не значит, что я на стороне России, я просто был прагматичен: иначе люди будут погибать годами, а в итоге ничего не изменится. Именно это и произошло. Я считаю, что будет ужасно, если ещё три года люди будут бессмысленно погибать на линии фронта. Как вы объясните детям мужчин, которые погибают на передовой?", - написал Илон Маск в соцсети X.