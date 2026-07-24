Сергей Кравчук о ходе дорожных ремонтов в Хабаровске: Контроль жителей и реализация нацпроектов – основа ремонта дорожной сети города

Ремонт дорожного полотна в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом, идёт в Хабаровске.

Реконструкция проспекта 60-летия Октября находится на завершающей стадии – ремонт начался 4 года назад и проводится поэтапно. Первый этап охватил участок от улицы Суворова до улицы Машинистов, второй – от улицы Машинистов до улицы Аэродромной, третий – от улицы Аэродромной до переулка Гаражного. Текущий четвертый этап, завершает обновление проспекта на участке от переулка Гаражного до улицы Большой – его протяжённость составляет 1,8 км.

«В рамках реконструкции полностью обновляется дорожное полотно – применяется современный щебёночный асфальтобетон, который успешно используется в городе уже более четырех лет. Этот материал отличается повышенной износостойкостью и идеально подходит для дорог с интенсивным движением, обустраиваются тротуары, современные системы водоотведения, которых раньше не было и устанавливается новый бортовой камень», – прокомментировал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

А на улице Серышева реконструкция идёт в два этапа. В текущем году работы запланированы на участке от улицы Тургенева до улицы Знаменщикова. Полное завершение объекта ожидается к концу октября 2027 года. На реализацию проекта выделено почти 234 миллиона рублей: в 2026 году будет освоено более 102 миллионов рублей; а в 2027 году – оставшиеся 132 миллиона рублей.

В ходе реконструкции на улице Серышева строители частично заменят основание на участках с выявленными «слабыми» зонами, полностью обновят старые бордюры – будут установлены новые гранитные бордюры. Уложат два слоя асфальта, включая износостойкий верхний слой. Будут обустроены пешеходные связи и тротуары, появится новое освещение.

На участке улицы Шеронова от Ленина до улицы Волочаевской вместе с ремонтом дороги будет выполнена замена трамвайных путей с использованием железобетонных шпал – одной из ключевых особенностей обновленного участка станут сварные стыки. Ремонт трамвайных путей на этом участке проводится по современной технологии – «бархатный путь». За счет минимизации стыков и их качественной проварки уменьшается износ колесных пар трамваев и самих рельсов. Реконструкция предполагает полную выемку старого грунта, замену основания и переход на современные материалы – это увеличит срок эксплуатации пути и сделает его более устойчивым к нагрузкам. После окончания работ электротранспорт станет ходить быстрее, тише и плавнее.

Будет обустроена широкая тротуарная дорожка и нанесена велосипедная разметка, безопасные переходы

Заменено асфальтобетонное покрытие, установлен бордюрный камень, обустроена система водоотведения. Стоимость реконструкции улицы Шеронова составляет более 271 миллиона рублей.

В ходе ремонта на развязке «Улица 65-летия Победы – проспект 60-летия Октября» поменяют асфальтовое покрытие, будет произведено устройство деформационных швов, барьерного ограждения, водоотведения, тротуара. Стоимость ремонта развязки и моста – 406 миллионов рублей.

«В ходе ремонта проезжей и пешеходной части дороги на улице Запарина появится новая комфортная остановка общественного транспорта. Дорогу расширят до трёх полос, что повысит её пропускную способность. Для пешеходов обустроят удобные дорожки, а прилегающие территории благоустроят. Специалисты высадят деревья, которые станут естественной защитой от пыли», – отметил глава города. – Кроме того, по просьбам хабаровчан идет ремонт переулка Гражданского. Эта дорога испытывает значительную нагрузку из-за интенсивного потока автомобилей, которые следуют от улицы Запарина до «Броско молла». Финансирование ремонтных работ осуществляется за счет средств городского бюджета».

Несмотря на то, что на перекрёстке улиц Павла Морозова и Суворова расположен виадук, от жителей поступали многочисленные обращения с просьбой предусмотреть возможность пересечения самой проезжей части – перекрёсток включён в перечень аварийно-опасных объектов города. В рамках модернизации будет решена задача – повысить безопасность и комфорт для автомобилистов и пешеходов, а также разгрузить напряжённый участок дороги. Будут оборудованы пешеходные переходы, расширены и обустроены ответвления на улицу Суворова при движении в центр города, установлен современный светофор, оборудован наземный пешеходный переход, проведены работы по водоотведению установлены бортовые камни. Два остановочных павильона установят на остановке «Судостроительный завод».

Кроме того, в рамках запланированных работ со стороны улицы Суворова сделают заезд и выезд для транспорта, направляющегося к судостроительному заводу.

Помимо ремонтов в рамках нацпроекта дорожники приведут в порядок бульвар Москвитина и улицу Выставочную. В этом году запланирован ремонт переулка 3-й Путевой, участка от улицы Суворова до улицы Черняховского и от улицы Горького до улицы Молодёжной, проезда от улицы Краснореченской до улицы Павла Морозова. Реконструкции также подлежат улицы Правобережная, Санаторная, Джамбула.

По поручению губернатора Хабаровского края рабочие благоустроят автомобильную дорогу от улицы Калараша до здания спортивной школы «Дельфин», территорию от дома по улице Краснореченской, 9 до торгового центра ТЦ Марина.

Ремонт автомобильных дорог также запланирован по улицам Космическая и Королёва – эти дороги попали в план ремонта дорожного полотна в связи с обращениями жителей. Проведут реконструкцию мостового сооружения в районе дома по улице Краснореченской, 5.

В городе продолжится ямочный ремонт улично-дорожной сети.

«Для маломобильных граждан при проектировании объектов капитального строительства большое внимание уделяется обеспечению доступности для всех граждан. Продолжается работа по обследованию маршрутов движения семей с детьми-инвалидами на предмет беспрепятственного доступа к социально-значимым объектам. За 3 года обследованы 22 маршрута, 50% барьеров устранены», - подчеркнул Сергей Кравчук.

Запланированы работы на улице Шевченко – от Муравьёва-Амурского до Уссурийского бульвара. Здесь будет отремонтирован тротуар и лестницы, обустроен пандус. В районе дома по улице Дикопольцева, 23 приведут в порядок лестничный спуск. А в районе дома по улице Лермонтова, 51 оборудуют пандус. Все эти объекты восстановят по просьбам жителей.