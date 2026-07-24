В Краснодаре задержали 19-летнюю девушку за публикацию видео с горящим складом

19-летнюю жительницу Краснодара задержали за публикацию видео горящего склада после атаки БПЛА. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, в Интернете была опубликована запись, на которой девушка показывает горящее складское помещение и установленные вдоль него объекты.

В МВД заявили, что задержанная нарушила запрет на съемку и распространение материалов о работе систем ПВО, последствий атак БПЛА, а также местах дислокации военных подразделений. Ей грозит штраф от 1 до 3 тыс. рублей.

По данным СМИ, на кадрах девушка кричала: "Круто, мама без работы осталась".

Напомним, удар беспилотников по складу компании Wildberries в Краснодаре был нанесен в ночь на 22 июля. После атаки на объекте начался пожар. Губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что при атаке ВСУ на складской комплекс в Краснодаре пострадали десять человек. Трое находятся в тяжелом состоянии. Позднее одна из пострадавших скончалась в больнице.