В Прикамье расширяют поддержку ветеранов СВО

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил Дом ветеранов СВО и встретился с членами Региональной общественной организации "Ассоциация ветеранов специальной военной операции Пермского края", сообщили в пресс-службе краевого правительства.



Это пространство стало местом, где участники СВО и их семьи могут получить помощь, узнать о мерах поддержки, пройти адаптацию к мирной жизни, а также общаться с боевыми товарищами. Здесь работают приемная, музей СВО и спортивная зона для реабилитации.



Во время встречи Дмитрий Махонин вручил медали "За заслуги перед Пермским краем" Андрею Асанову, Семену Зорину, Максиму Курдюкову, Сергею Минееву и Алексею Чернышову. Благодарственными письмами губернатора отмечены Андрей и Владимир Борисенко, а также Александр Григоренко — за вклад в поддержку ветеранов СВО и патриотическое воспитание молодежи.



Также обсудили дополнительные меры поддержки участников СВО и их семей. Александр Григоренко предложил ввести льготу по земельному налогу для ветеранов СВО. Дмитрий Махонин поддержал инициативу и рекомендовал муниципалитетам края рассмотреть возможность ее введения.