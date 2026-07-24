На свердловских трасах ввели ограничения из-за аномальной жары

На Среднем Урале из-за аномальной жары ввели ограничения на региональных трассах.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, соответствующее распоряжение издано ФКУ "Уралуправтодор". Согласно ему, 24 июля 2026 года введены временные ограничения движения для грузового транспорта на областных автодорогах общего пользования федерального значения.

Причина введения – высокая температура воздуха до +32 градусов и более. Ограничения будут действовать с 10:00 до 22:00.

Напомним, что в ближайшие несколько дней, согласно прогнозам, на Среднем Урале будет стоять 36-градусная жара.