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Фото: Накануне.RU

Суд взыскал с Фургала 2 млн рублей в пользу дочери убитого бизнесмена

С бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала взыскали 2 млн рублей в пользу дочери убитого предпринимателя.

"С Фургала взыскано 2 млн рублей, с двух других лиц - по 1 млн рублей", - сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов региона.

Хабаровский краевой суд рассмотрел гражданское дело по иску о взыскании с Фургала и других лиц компенсации морального вреда. Дело рассматривалось в апелляционном порядке.

Ответчики в 2023 году были признаны виновными в убийстве предпринимателя, являвшегося отцом истца. Судебная коллегия согласилась с выводами суда первой инстанции о наличии оснований для взыскания компенсации морального вреда дочери погибшего.

В феврале 2023 года Фургала приговорили к 22 годам лишения свободы. Присяжные признали его виновным в организации убийства бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, а также в покушении на убийство бизнесмена Александра Смольского. Эпизоды относятся к 2004-05 гг. Сам Фургал вины в этих преступлениях не признал и считает дело политически мотивированным.

По второму уголовному делу - о хищении активов "МСП Банка" в составе организованной группы - Бабушкинский суд Москвы приговорил Фургала к 23 годам. По совокупности с предыдущим приговором он получил 25 лет.

Теги: фургал, убийство, бизнесмен, дочь


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