Российские компании стали реже брать на работу людей с судимостью

Российские работодатели теперь реже рассматривают соискателей, которые имели проблемы с законом. Исследование сервиса SuperJob показало, что только 9% компаний готовы нанимать таких людей. Это на 8 процентных пунктов меньше, чем в прошлом году. Сейчас сотрудники с непогашенной судимостью трудятся лишь в 5% организаций, хотя в предыдущие два года этот показатель составлял 7-8%, сообщает "Ъ".

Проще всего найти работу в добывающей отрасли, энергетике, на складах и производстве. Эти предприятия чаще всего предлагают вакансии рабочих и разнорабочих. Здесь начальники в первую очередь смотрят на физическую силу, опыт и умение выполнять задачи. В остальных сферах судимость мешает трудоустройству. Компании внимательно изучают характер преступления, срок после наказания и думают о своей репутации.

Такой подход бизнеса мешает бывшим заключенным возвращаться к нормальной жизни и работе. При этом в некоторых отраслях до сих пор не хватает людей, поэтому там работодатели готовы оценивать каждого кандидата индивидуально. В целом компании повышают требования к биографии сотрудников, поэтому шансы на трудоустройство остаются в основном там, где нужен тяжелый физический труд.

Ранее правительство Свердловской области вместе с профсоюзами и бизнесом утвердило новый демографический стандарт для работодателей, который поможет сотрудникам совмещать карьеру с воспитанием детей. Документ закрепляет меры поддержки семей, такие как помощь родителям и пропаганда семейных ценностей, причем объем льгот будет расти вместе с количеством детей в семье.