Суд отменил оправдательный приговор екатеринбурженке по делу о заказном убийстве сожителя

Свердловский областной суд отменил оправдательный приговор в отношении 42-летней жительницы Екатеринбурга Натальи Исаевой. Ее обвиняют в организации приготовления к заказному убийству своего бывшего сожителя.

Следствие полагало, что Исаева, испытывая неприязнь к бывшему сожителю из-за постоянных ссор по поводу встреч с их общим ребенком, решила убить его. Для этого она якобы наняла человека, пообещав вознаграждение в размере 276 тыс. 998 рублей. Однако, о готовящемся преступлении жертве рассказал сам киллер. Тот обратился в правоохранительные органы.

Уголовное дело рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей по ходатайству подсудимой. Присяжные пришли к выводу об отсутствии события преступления. В июне на основании вердикта присяжных Кировский районный суд Екатеринбурга оправдал Исаеву и признал за ней право на реабилитацию.

Приговор был обжалован в вышестоящей инстанции. Судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда отметила, что судом первой инстанции были допущены процессуальные нарушения. В связи с этим, оправдательный приговор был отменен, а уголовное дело отправлено на новое рассмотрение в Кировский районный суд Екатеринбурга, но иным составом.