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Фото: Накануне.RU

Глава Краснодона поздравил жителей Тюмени с 440-летним юбилеем областной столицы

Глава Краснодона Сергей Козенко поздравил жителей Тюмени с 440-летним юбилеем областной столицы, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Тюмень — это город с великой историей, богатыми трудовыми традициями и впечатляющими достижениями современности, заявил глава Краснодонского муниципального округа Луганской Народной Республики Сергей Козенко, поздравляя жителей областной столицы с 440-летием со дня основания города.

"Тюмень по праву считается одним из самых динамично развивающихся городов России. Здесь гармонично сочетаются бережное отношение к истории и смелые современные решения, уютные скверы и масштабные инфраструктурные проекты, научный потенциал и богатейшие культурные традиции. Отдельного восхищения заслуживает умение тюменцев беречь тепло родного дома и при этом уверенно смотреть вперед. Для нас, краснодонцев, Тюмень стала по-настоящему родным городом. Мы гордимся нашей дружбой и верим, что впереди нас ждут новые добрые дела и общие проекты", – говорится в поздравлении.

От имени краснодонцев Сергей Козенко пожелал Тюмени дальнейшего процветания, новых свершений и успешной реализации всех намеченных планов.

"Пусть ваш город всегда остается уютным, современным и гостеприимным. Каждому жителю — крепкого здоровья, мира, семейного благополучия, счастья и уверенности в завтрашнем дне! С днем рождения, Тюмень! Пусть ваш город всегда сияет огнями, согревает сердца теплом и вдохновляет на новые свершения!", – подчеркнул глава Краснодонского муниципального округа.

Теги: Краснодон, Сергей Косенко, Тюмень, поздравление


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