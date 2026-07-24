Azur Air увеличит количество рейсов в Анталью для екатеринбуржцев

Количество рейсов по направлению "Екатеринбург - Анталья" от авиакомпании Azur Air будет увеличено до четырех в неделю. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта "Кольцово".

"Авиакомпания расширяет свою полётную программу из Екатеринбурга на популярный турецкий курорт в период высокого летнего спроса", - говорится в сообщении.

Начиная с 27 июля и до конца летнего расписания рейсы также будут выполняться по понедельникам. Билеты уже доступны у партнеров Azur Air на туристическом рынке.

Напомним, что рейсы в Анталью из международного аэропорта Екатеринбурга также выполняют базовый перевозчик "Кольцово", авиакомпания "Уральские авиалинии" и авиакомпании "Аэрофлот", "Победа", Southwind Airlines и Corendon.