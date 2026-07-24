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Фото: Накануне.RU

В СК раскрыли подробности дела главы уральского рехаба "Свобода"

В Следственном комитете раскрыли некоторые подробности уголовного дела главы уральского реабилитационного центра "Свобода".
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Ранее сообщалось, что Валерий Болдырев обвиняется по двум статьям УК РФ – "Незаконное лишение свободы" и "Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний". Накануне Сысертский районный суд отправил его под домашний арест до 22 сентября 2026 года.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, 36-летнему создателю автономной некоммерческой организации по оказанию социальной помощи предъявлено обвинение в ряде преступлений. По версии следствия, в Сысертском районе мужчина организовал целую преступную группу, состоявшую из бывших реабилитантов.

Согласно материалам дела, участники группы незаконно удерживали в центре людей, применяя к ним психическое насилие, угрозы и унижения. Также установлено, что глава рехаба, узнав о расследуемом уголовном деле, пытался подкупить одного из потерпевших.

Как отметили в СК, следствие настаивало на мере пресечения в виде заключения под стражу, но суд назначил уральцу домашний арест. Сейчас продолжается установление всех обстоятельств.

Теги: Свобода, рехаб, дело, СК, Сысерть


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Ранее 23.07.2026 15:15 Мск Руководителя уральского рехаба "Свобода" отправили под домашний арест

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