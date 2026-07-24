ФСБ задержала москвичку при попытке взорвать машину силовика

Сотрудники ФСБ задержали в Москве 30-летнюю гражданку России, которая планировала теракт против сотрудника органов безопасности. Силовики поймали женщину в тот момент, когда она закладывала самодельное взрывное устройство под автомобиль офицера. Центр общественных связей ведомства сообщил, что задержанная 1996 года рождения действовала по прямому указанию украинских спецслужб.

Следствие выяснило, что подозреваемая сама вышла на связь с куратором через мессенджеры Telegram и WhatsApp. Она предложила участвовать в террористической деятельности, а взамен попросила помочь ей уехать на постоянное место жительства в одну из стран Евросоюза. Чтобы подготовиться к преступлению, женщина проехала через Турцию и Молдову на Украину. Там инструкторы обучили ее диверсионной работе. После этого она вернулась в Россию, забрала взрывчатку из тайника на окраине Самары и приехала в Московский регион для совершения взрыва.

Следственная служба УФСБ уже возбудила уголовное дело за покушение на теракт и незаконный оборот взрывчатки. Суд отправил фигурантку под стражу. Сейчас следователи решают, квалифицировать ли ее действия как государственную измену - по этой статье ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Кирове после громкого хлопка начался пожар, который, по предварительной информации, охватил одно из местных предприятий. Из-за происшествия в аэропорту Победилово временно ограничивали полеты, а в нескольких районах города на час исчезли электричество, вода и связь.