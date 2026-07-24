Законопроект о "санкциях Грэма*" против России застопорился в конгрессе США

Законопроект об усилении санкций США против России, подготовленный при участии сенатора Линдси Грэма* оказался под угрозой срыва перед августовскими каникулами конгресса.

Как сообщило издание NOTUS, продвижение инициативы затормозилось из-за споров, в том числе из-за требований президента США Дональда Трампа и сенатора Дарлин Грэм дополнить законопроект санкциями против Ирана.

При этом сенат уйдет на каникулы 6 августа, а палата представителей — уже 27 июля. Оба законодательных органа вернутся к полноценным заседаниям только в начале сентября, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп поддержит законопроект об усилении санкций против России, подготовленный при участии сенатора Линдси Грэма*, скончавшегося 11 июля. Документ изначально предполагал введение пошлин в 500% в отношении стран, закупающих у РФ нефть, газ, уголь и уран. По данным Reuters, в обновленном варианте законопроекта размер пошлин снижен до 100% для пяти основных покупателей.

* внесен в российский перечень террористов и экстремистов