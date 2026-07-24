В Кирове местные жители сообщили о "громком хлопке", в аэропорту города вводился план "Ковер"

В одном из районов Кирова начался пожар. По предварительным данным, возгорание могло начаться на одном из промышленных предприятий города. До этого в местном аэропорту Победилово Россиавиацией вводились ограничения на прием и отправку самолетов, позже они были сняты. Власти и экстренные службы никак не комментируют ситуацию.

Местные СМИ пишут, что около 7 часов утра "в Кирове раздался громкий хлопок". "Его слышали в районе юго-запада и Филейки", - пишет издание Kirov-portal.ru.

"Примерно на час в нескольких районах Кирова, в частности ОЦМ и Филейка, пропали свет, вода и связь. Недавно в ряде домов они появились снова", - пишет портал Newsler.Ru.