В Пермском крае нет подтопленных территорий

В Пермском крае в настоящее время нет подтопленных территорий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России по Пермскому краю.

На сегодняшний день от воды освободились три приусадебных участка в двух населенных пунктах Уинского муниципального округа.

Напомним, неделю назад сильные дожди вызвали паводок в Пермском крае. В Октябрьском округе вода зашла сразу в несколько населенных пунктов. Из зоны бедствия эвакуировали 69 человек (включая 31 ребенка), большинство из которых временно поселились у близких.

В настоящий момент ведется ликвидация последствий паводка и подсчет нанесенного стихией ущерба.

Напомним также, что 11 июля при подтоплении села Кын под потоки воды попала женщина - художница Олеся Косарева. Ее до сих пор не нашли.