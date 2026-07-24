В Екатеринбурге прокуратура разбирается с подростками, ехавшими на вагоне электрички

В Екатеринбурге транспортная прокуратура проверяет информацию о проезде подростков на вагоне электрички.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, поводом для проверки стали видеоматериалы, размещенные в СМИ. На кадрах запечатлена целая группа подростков, зацепившихся за крайний вагон электрички на екатеринбургской станции "Лечебный" Свердловской железной дороги.

Как заверили в ведомстве, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, минувшей зимой в метро Екатеринбурга поймали юного "зацепера". Школьник проехал станцию снаружи последнего вагона поезда.