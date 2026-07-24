Челябинский "Трактор" нашёл в Канаде нападающего

В челябинском ХК "Трактор" появился новый игрок. Речь идёт о нападающем из Канады Нэйтане Легаре. Контракт заключён на год.

"На рынке игроков в это межсезонье одной из задач "Трактора" было найти мобильного и агрессивного крайнего нападающего. Нэйтан как раз и отвечал этому запросу. Хоккеисты такого склада являются штучным товаром: характер и боевые качества в его случае накладываются на высокую полезность на льду, умение эффективно играть в меньшинстве и приличный бросок", - считает генеральный менеджер "Трактора" Алексей Волков.

Хоккеист родился 11 января 2001 г. в Монреале. В юниорском хоккее форвард защищал цвета "Миль-Иля" и "Сент-Эсташа". В сезоне 2017/2018 Легаре дебютировал в "Бе-Комо Драккар" из Юниорской лиги Квебека и сыграл на Мировом Кубке Вызова за одну из сборных Канады U17.

В марте 2024 г. Легаре перешёл в систему "Нью-Джерси" и защищал цвета "Ютики Кометс". 2 декабря 2024-го Нэйтан дебютировал в Национальной хоккейной лиге в матче против "Нью-Йорк Рейнджерс" на льду "Мэдисон Сквер Гарден". Всего за два сезона форвард провёл четыре встречи в НХЛ, а также набрал 45 (30+15) баллов в АХЛ, отметившись 178 штрафными минутами, сообщает пресс-служба "Трактора".