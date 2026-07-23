В Невьянском районе из-за дождевого паводка введен режим ЧС

Режим ЧС введен в Невьянском муниципальном округе из-за дождевого паводка. Как сообщает пресс-служба администрации города, соответствующее постановление перед своей отставкой подписал глава округа Александр Берчук.

Согласно документу, режим ЧС будет действовать до 28 августа и распространится не только на Невьянск, но и на деревни Пьянково и Нижние Таволги, села Конево, Корелы, Аятское, Быньги, а также поселок Аять и СНТ "Вымпел".

Профильные службы будут регулярно мониторить обстановку в районе, следить за уровнем воды в Невьянском водохранилище и работой гидротехнических сооружений. Аварийным службам поручено круглосуточно дежурить, а правоохранительным органам - обеспечивать безопасности в зоне ЧС.

Для жителей района действует горячая линия по телефону: 8 (34356) 4-22-21.

Напомним, что Александр Берчук ушел с поста главы Невьянского муниципального округа. Соответствующее решение на сегодняшнем внеочередном заседании приняли депутаты местной думы.