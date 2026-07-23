ВС РФ нанесли удары по украинскому порту "Южный"

Вооруженные силы РФ нанесли удары по украинскому порту "Южный", поразив портовые военные объекты инфраструктуры.

Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, в течение дня совершались удары по портам Украины, задействованным в интересах ВСУ.

"В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования в порту "Южный" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Южный") поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ", - говорится в сообщении.