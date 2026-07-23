ЕС с помощью санкций хочет запретить выдачу виз военным РФ

Евросоюз посредством санкций сделал шаг в сторону запрета на выдачу виз военным из РФ. Как сообщает Совет ЕС, в 21-й пакет санкций была введена основа, позволяющая ввести такой запрет в будущем.

"Пакет мер закладывает основу для дальнейшего всеобъемлющего запрета на выдачу виз военнослужащим и бывшим военнослужащим ВС России и группировок, участвующих в военных действиях на Украине. Это подтверждает политическую и законодательную приверженность стран-членов ЕС бороться с этой угрозой", - говорится в сообщении.

Когда этот запрет вступит в силу пока неизвестно — ЕС примет решение позднее.

Напомним, что послы стран ЕС утвердили сокращенный 21-й пакет санкций против России. Пакет не включает полный запрет на морские перевозки российского сжиженного природного газа (СПГ).

Ранее также стало известно, что согласование 21-го санкционного пакета зашло в тупик. По данным Financial Times, шесть стран Евросоюза — Австрия, Германия, Греция, Италия, Португалия и Франция — требуют смягчить отдельные положения или ввести исключения для своих экономик.