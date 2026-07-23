23 Июля 2026
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Экономика Костромская область
Фото: adm44.ru

В Костромской области оперативно разработали предложения по поддержке бизнеса, использующего маркетплейсы

На еженедельном областном совещании председатель Костромской областной Думы Алексей Анохин обратился к губернатору Сергею Ситникову с просьбой поддержать региональных предпринимателей, которые пострадали в результате террористических атак украинских БПЛА на крупнейшие логистические центры Wildberries. Г

Губернатор дал поручение в течение недели собрать заинтересованные стороны для диалога и выработки конкретных решений о помощи бизнесу.

Сергей Ситников еще раз подчеркнул, что  произошедшее вскрыло глубокую проблему - отсутствие четкого федерального правового регулирования в сфере электронной торговли. И напомнил, что  Губернатор напомнил, что дискуссии о регулировании рынка электронных продаж идут уже два года, но сейчас стало очевидно, к чему приводит правовой вакуум и отсутствие единой правовой базы.

На рабочей группе с участием представителей федеральной налоговой и антимонопольной служб, уполномоченного по защите прав предпринимателей разработаны предложения в российское законодательство, которые урегулируют права предпринимателей при работе на электронных площадках.

В частности, поступило предложение поменять порядок начисления налоговых платежей - не с общей суммы продажи товара, в котором заложена в том числе комиссия маркетплейса, а с фактически полученной продавцом прибыли.

Также было предложено создать страховой фонд складов маркетплейсов, по аналогии страхования вкладов в банковской сфере, что позволит защитить предпринимателей при последствиях от форс-мажорных ситуаций.

Еще одно предложение – изменить порядок распределения налога на прибыль мартетплейсов в зависимости от места регистрации селлера и места происхождения товара. Данные средства региональные бюджеты будут направлять дополнительно на поддержку и развитие малого и среднего бизнеса на местах.

Сергей Ситников дал поручение региональным структурам подготовить и направить в Правительство РФ предложения от Костромской области по дополнительной поддержке пострадавших на уровне федерации, в том числе, с обозначением системных мер, направленных на снижение рисков ущерба селлеров в будущем.

Кроме того, по поручению губернатора предпринимателям региона будет оказана необходимая юридическая и организационная поддержка.

Сотрудники налоговой службы пояснили, что пострадавшие предприниматели имеют право заявить убытки, полученные при атаке БПЛА при подаче налоговой декларации за 2026 год по налогу на прибыль или упрощённой системе налогообложения, в том числе, и автоматизированной.

Кроме того, микрокредитной компанией Костромской области оперативно разработан регламент предоставления реструктуризации по выданным займам, а также специальные условия предоставления пострадавшим производителям товаров займов на пополнение оборотных средств. Гарантийный фонд Костромской области поддержит заявления о реструктуризации займов в коммерческих банках.

 

Теги: электронная торговля, сергей ситников, маркетплейсы, пострадавшие предприниматели, бпла


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