Депутатские фракции Костромской областной Думы и их лидеры высоко оценили итоги работы администрации региона в 2025 году

Депутаты Костромской областной Думы отметили эффективное взаимодействие с исполнительной властью в решении актуальных вопросов.

Партийные фракции регионального парламента и их лидеры поддержали отчет губернатора региона по итогам 2025 года.

Особо народные избранники отметили внимание региональной власти к вопросам социальной поддержки, здравоохранения. Высоко оценена эффективная реализация инфраструктурных проектов и успешная системная работа, направленная по снижению госдолга.

Отдельно депутаты оценили значимый вклад региона в помощь бойцам на передовой и поддержку семей участников спецоперации.





«Хочу сказать слова искренней благодарности нашему губернатору Сергею Константиновичу Ситникову и всей его команде. Именно они сегодня держат на своих плечах огромный груз ответственности. Власть работает для того, чтобы наш тыл был крепким, чтобы семьи наших бойцов чувствовали заботу, а сами защитники знали: дома их ждут, ими гордятся и им помогают. Эта работа дает видимый результат. Костромская область стала одним из первых регионов России, которая выстроила системную помощь участникам спецоперации и их семьям», - подчеркнул руководитель фракции «Справедливая Россия» в Костромской облдуме Николай Цвиль.

«Информация, которую мы сегодня услышали, отражает действительно большую работу. Считаю, что Сергей Константинович Ситников - один из самых опытных руководителей, и не только Центрального федерального округа. Я очень ценю тот огромный вклад, который он вносит в решение вопросов, связанных с проблемами сегодняшней войны. Это не просто специальная военная операция, это очень серьезное противостояние России и коллективного Запада», - отметил лидер фракции «Коммунистическая партия Российской Федерации» Валерий Ижицкий.

«Поддержка большинства наших земляков - это самая главная и правильная оценка деятельности губернатора и администрации Костромской области. Вашей команде удалось сплотить исполнительную власть вместе с народом. Мы все вместе в команде Президента Российской Федерации и идём единым курсом в пользу нашей скорейшей победы против коллективного Запада. Наши земляки, которые сейчас находятся на фронте, чувствуют поддержку региона», - обратил внимание глава фракции «ЛДПР» Руслан Федоров.

«Я уже пятьдесят лет работаю в Костроме, будучи преподавателем, тренером и руководителем специальной олимпиады России. Последние годы я вижу положительную динамику развития спортивной инфраструктуры. Строятся стадионы, бассейны, ледовые арены, модернизирована водно-гребная база. Как депутат, я езжу по муниципальным образованиям и замечаю улучшение работы в социальной сфере. Просьба к Сергею Константиновичу - не снижать темпы, продолжать развивать инфраструктуру, приглашать инвесторов», - обозначил руководитель фракции «Новые люди» Павел Зайфиди.

«Сергей Константинович, спасибо вам и вашей команде за ту колоссальную работу, которая стоит за каждым абзацем вашего отчета. За эти годы областью пройден большой путь от сложного финансового положения до региона с устойчивой экономикой, обеспечено стабильное снижение долговой нагрузки. Вы не просто управляете областью, вы действительно болеете за нее. Мы видим реальные улучшения в здравоохранении, растет продолжительность жизни. Строятся и капитально ремонтируются десятки объектов. Внедряется программа «Профессионалитет» - готовые кадры для экономики региона. Меры поддержки участников спецоперации и их семей на особом контроле. Это та самая работа о людях, которая должна быть в приоритете», - указал лидер фракции «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» Антон Громов.

«Особого внимания заслуживает блок социальной политики. Реализация национальных проектов, направленных на поддержку многодетных семей, повышение качества здравоохранения, образования является краеугольным камнем работы. Важно отметить - предприняты шаги по развитию туристического потенциала, технологическому развитию, а также работа по борьбе с неформальной занятостью. Мы приветствуем планомерную работу по преображению городов, сел, ведь именно в таких условиях люди чувствуют себя уверенно и комфортно. Фракция «Единая Россия» оценивает отчет губернатора как документ, отражающий стратегический подход к укреплению позиций региона. Мы видим, что поставленные задачи решаются, а намеченные цели последовательно достигаются», - отметила руководитель фракции «Единая Россия» Надежда Щербакова.

«Не видеть изменения, которые происходят к лучшему - это закрывать глаза на реальную действительность. Но мы понимаем и другое - сегодня страна живет в напряжении, все регионы сталкиваются с нарастающими вызовами. Обычные механизмы управления в сегодняшней ситуации уже начинают давать сбой. Наш губернатор Сергей Константинович Ситников пытается донести до всех нас, что необходимы неординарные подходы, инициативы, он сам это генерирует. Конкретный пример с серыми зарплатами. Выступление губернатора в Совете Федерации сорвало апплодисменты и после этого уже стали официально подтягивать силовиков, налоговую для того, чтобы решать эти вопросы. Такие же примеры - губернаторские решения в сфере капитализации государственной собственности, подготовки кадров, обеспеченности топливом», - подчеркнул Председатель Костромской областной Думы Алексей Анохин.