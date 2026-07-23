Православный священник призвал простых россиян не завидовать тяжелой жизни миллиардеров

Известный православный проповедник протоиерей Андрей Ткачев призвал россиян не завидовать миллиардерам и власть имущим, так как этим категориям людей живется очень тяжело. А вот если "вы ничего не решаете" – то и жизнь проста и приятна, считает представитель РПЦ.

"Дал бы вам Бог миллиард долларов, вы потеряли бы и сон, и аппетит, и были бы как рабы, приставленные к этому золоту, вы бы прокляли его на второй день. Оно бы отняло у вас вашу жизнь. Не завидуйте богатым", - сказал протоиерей, выступая с лекцией в рамках Дней Достоевского в Оптиной пустыни, на выступление обратил внимание Telegram-канал "Кровавая барыня".

Настоящей свободой и радостью могут обладать простые люди, "с которыми никто не советуется" и у которых нет миллиардов: "А так вы сыты, с крышей, без миллиардов и без ответственности за жизнь страны, потому что вы не при власти, вы ничего не решаете, с вами никто не советуется. И вот эту свободу, которая есть у вас, вы переоцените, братья и сёстры, переоцените свою свободу".