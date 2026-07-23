Руководителя уральского рехаба "Свобода" отправили под домашний арест

На Среднем Урале суд избрал меру пресечения руководителю реабилитационного центра "Свобода". Он отправлен под домашний арест.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, Валерий Болдырев обвиняется по двум статьям УК РФ – "Незаконное лишение свободы" и "Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний". Сысертский районный суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста до 22 сентября 2026 года.

Какие-либо подробности дела в суде не раскрывают.

Напомним, недавно в Екатеринбурге суд арестовал сотрудника рехаба "Уралец", в котором, как считает следствие, незаконно удерживали людей.