В духе "отрицательного роста": в документах Росстата цены не "растут", а "изменяются"

В Росстате прокомментировали формулировку "изменение цен" вместо "роста цен", которую пользователи заметили в еженедельном отчете о ситуации с потребительскими ценами. "Рост" цен в документе не встречается, зато все случаи "снижения цен" отмечены. Пользователи шутят, что ждут "изменения зарплат".

В статистическом ведомстве заявили, что всегда так формулировали и никаких запретов на использование словосочетания "рост цен" не вводилось.

"Мы изначально – очень давно, в таком формате выдавали. Это же всё методологически обоснованно. Тут никаких корректировок в последнее время не было. Как изначально было, так все данные и публикуются. Всегда так было", - цитирует издание "Подъем" представителя Росстата.