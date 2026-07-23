В Пермском крае студент колледжа подозревается в лжетерроризме

В Пермском крае студент колледжа из Красновишерска подозревается в заведомо ложном сообщении об акте терроризма в целях дестабилизации деятельности органов власти, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 207 УК РФ.

Следствием установлено, что в сентябре прошлого года фигурант, находясь у себя дома в городе Красновишерск, разместил информацию о готовящихся актах терроризма в администрируемом им канале в одном из мессенджеров. Преступление выявлено оперативными сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю.

Следователем СК России проводятся необходимые следственные действия, фигурант дал признательные показания. Проведена судебная лингвистическая экспертиза.

Расследование продолжается. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Следственный комитет предупреждает: заведомо ложное сообщение о теракте — это преступление, ответственность по которому наступает с 14 лет. Последствия реальны: эвакуация людей, работа спецслужб, паника, а для виновного – уголовное преследование.