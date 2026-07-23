Рекордные 20 тысяч за килограмм: красная икра резко подорожала в июле

В июле розничные цены на красную икру нового улова взлетели до 20,4 тысячи рублей за килограмм. Это на 5,4 тысячи рублей больше, чем самые высокие ценники в середине июня. О такой ситуации сообщает "Интерфакс", ссылаясь на данные Информагентства по рыболовству. Сейчас дороже всего стоит икра нерки - продавцы просят за нее от 14,8 до 20,4 тысячи рублей. За килограмм икры горбуши покупатели отдают от 12,4 до 18,5 тысячи, а за икру кеты - от 14,3 до 16,5 тысячи рублей.

Еще месяц назад ситуация выглядела иначе. В июне самой дорогой была икра чавычи, которая стоила 15 тысяч рублей. Икру нерки тогда продавали по 11,5-13 тысяч, а горбушу можно было купить за 8,5 тысячи рублей за килограмм.

Глава Информагентства по рыболовству Александр Савельев связывает такой скачок цен с прогнозами на слабый вылов лосося в этом году. Кроме того, с 1 октября 2025 года власти усилили проверку рынка. Теперь компании обязаны сверять все объемы товара в системах "Честный знак" и Россельхознадзора. Как утверждает Александр Савельев, высокая стоимость - это цена, которую люди платят за безопасность и качество продукта.

Ранее сообщалось, что с начала года спрос на черную икру в России упал на 22%, а доходы рынка сократились на 12%, так как покупатели стали чаще выбирать более доступную красную икру. Продажи красного деликатеса взлетели на 73% благодаря рекордному улову горбуши в 2025 году, который позволил снизить цену за килограмм на 14% до 9,1 тысячи рублей.