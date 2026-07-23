ЕС введет санкции против Мосбиржи

ЕС в рамках 21-го пакета санкций против России введет рестрикции в отношении Московской биржи. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, под санкции попадут 94 финансовых организаций, в основном банки.

Отметим, в 2024 году санкции против Мосбиржи ввели Великобритания и США.

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз внесет в список санкционных мер против РФ 218 позиций, это расширение станет крупнейшим за четыре года. В частности, ЕС введет санкции против 50 военно-промышленных предприятий, свыше 40 судов. Также в пакет санкций включены более сотни банков и операторов криптобирж, НПЗ в России и Белоруссии.