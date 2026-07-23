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Фото: Накануне.RU

В Тюменской области стартовало презентационное турне по организациям, работающими с детьми и взрослыми с инвалидностью

В Тюменской области стартовало презентационное турне по организациям, работающими с детьми и взрослыми с инвалидностью, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В ближайшие месяцы команда специалистов и руководителей организаций социальной сферы Тюменской области, представителей родительского сообщества, некоммерческого сектора и муниципалитетов посетит государственные и негосударственные реабилитационные центры, центры дневного пребывания, общественные организации инвалидов и другие учреждения.

"В нашем регионе становится все больше организаций, помогающих людям с инвалидностью и семьям с детьми с инвалидностью. Среди них - и крупные государственные центры, и небольшие общественные организации, получающие поддержку в виде субсидий и грантов, как многопрофильные, так и узкоспециализированные. Чтобы познакомить их всех с друг с другом, помочь наладить партнерские связи, обменяться опытом и, в конечном итоге, повысить эффективность работы с людьми с инвалидностью, мы и приняли решение организовать такое турне", - заявил начальник отдела реабилитации инвалидов департамента социального развития Тюменской области Евгений Горбачев.

Первым пунктом в графике поездок стал Областной центр комплексной реабилитации "Родник". Специалисты показали, как комплексный подход помогает решать задачи не только ребенка, но и его близких, создавая для них надежную опору. Презентовали портал поддержки для детей с РАС и их родителей, который делает информацию о реабилитации доступной, и представили оборудование — роботизированные комплексы с биологической обратной связью. Технологии, которые "слышат" пациента и подстраиваются под него, — это новый уровень эффективности. Особый интерес вызвала презентация коммуникативного планшета для АДК (альтернативной и дополнительной коммуникации). Это возможность голоса для тех, кто не может говорить, и мы рады делиться этим опытом с коллегами. Вместе с гостями проанализировали сложные случаи из пилотного проекта комплексной реабилитации и абилитации детей с инвалидностью. Разбор ситуаций помог увидеть точки роста и новые решения.

Теги: инвалидность, презентационное турне, дети, инвалидность


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