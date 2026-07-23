23 Июля 2026
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Наука и техника Свердловская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Уральский холдинг "Атом" показал технологию информационного моделирования

Крупнейший строительный холдинг в Уральском регионе "Атом" автоматизировал составление смет на строительство зданий.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе холдинга, технология информационного моделирования (ТИМ) позволила перестроить процесс осмечивания строительных проектов. Если раньше сметчики получали от проектировщиков чертежи и вручную считали объемы материалов, работ и их стоимость, то сегодня за счет выстроенной связки со сметными комплексами данные выгружаются из информационной модели объекта.

"Благодаря переходу от плоскостного черчения к технологии моделирования сведения о материалах, оборудовании и их количестве, необходимом для строительства здания, теперь находятся в единой базе данных в виде информационной модели. После обработки они автоматизировано выгружаются в сметное ПО. В результате сметчик получает не просто набор чертежей, а трехмерную модель, насыщенную информацией, готовую для формирования бюджета строительного проекта с заполненными статьями расхода. Ответственность сметчика при этом не снизилась, поскольку он отвечает за контроль и верификацию данных, пришедших из модели, но весь процесс определенно стал прозрачнее и эффективнее, сведя к минимуму человеческий фактор", - рассказал директор ТИМ-департамента строительного холдинга "Атом" Роман Овсянкин.

Технология информационного моделирования(2026)|Фото: пресс-служба холдинга "Атом"

В "Атоме" отмечают, что ТИМ – это не просто современная технология, а возможность научить проектировщиков, строителей и финансистов говорить на одном языке. Раньше процесс был трудоемким: специалисты сметного отдела получали в свое распоряжение 2D-документацию, на основе которой вручную вычисляли объемы и стоимость. Благодаря развитию цифровых подходов этот трудоемкий процесс удалось перестроить.

В результате в несколько раз сократилось время на формирование бюджета, возросла точность расчетов, а расхождение с фактическими значениями сократилось до 5-10%. Ускорился процесс проверки и согласования, и что важно, появилась наглядность: каждую позицию можно увидеть в 3D-модели и понять, откуда в бюджет пришла та или иная цифра.

"Это особенно важно в работе с госзаказчиком, когда точность смет на строительство фиксируется в контракте. Поскольку "Атом" системно работает по госконтрактам, в качестве генподрядчика проектирует и строит в регионе большое количество школ, садиков, поликлиник, развитие ТИМ стало стратегической задачей для холдинга. Технология обеспечивает точность и прозрачность расчетов, что является ключевым требованием госзаказчика", - добавил Роман Овсянкин.

Сейчас специалисты ТИМ-департамента "Атома" работают над следующим важным шагом – реализацией возможности генерировать готовые сметы напрямую из модели. Для этого активно разрабатывается каталог НСИ – так называемый "цифровой словарь", который позволит всем компонентам системы работать в едином информационном поле и понимать друг друга "с полуслова". В конечном счете все это позволит вывести взаимодействие строителей и сметчиков на качественно новый уровень.

Теги: технология, сметы, строительство, Атом


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