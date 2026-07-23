В Прикамье задержана преступная группа, похищавшая миллионы у участников СВО

В Перми возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества и участии в нем, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Прикамья. Подозреваемым ранее были инкриминированы многоэпизодное мошенничество и принуждение к уклонению от дачи показаний.

По версии следствия, злоумышленники искали на территории Пермского края потенциальных участников СВО, убеждали их заключать контракт с Минобороны, сопровождали при оформлении документов. При этом обещали кандидатам, что за определенную выплату обеспечат им прохождение службы в тыловых подразделениях. Затем склоняли предоставить доступ к банковским картам, на которые после заключения контракта военнослужащим начислялись выплаты. Поступающие средства похищались. Общая сумма ущерба составила не менее 19 млн рублей.

Также предварительно установлено, что для сокрытия своей противоправной деятельности фигуранты угрожали свидетелям и потерпевшим физическим насилием.

Оперативное сопровождение расследования ведут сотрудники оперативно-розыскной части по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите, ГУ МВД России по Пермскому краю. Ими задержаны семеро жителей региона, которые, в зависимости от роли каждого, обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159, 210 и 309 УК РФ. В ходе обысков у них изъяты банковские карты, средства связи, электронные носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Также в качестве обеспечительной меры для возмещения ущерба изъято девять единиц транспортных средств и другая дорогостоящая техника.



Шестеро фигурантов заключены под стражу. Проверяется причастность обвиняемых к аналогичным противоправным деяниям, устанавливаются личности их возможных соучастников.