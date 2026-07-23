В Белгороде беспилотник ударил по ЗАГСу во время свадьбы

В центре Белгорода во время свадебной церемонии беспилотник ударил по зданию ЗАГСа - об этом сообщил Telegram‑канал Baza. По его данным, пострадал жених: он получил осколочные ранения ног.

В оперативном штабе Белгородской области подтвердили, что удар нанесли с помощью беспилотника. Всего ранения получили двое мужчин - им уже оказали медицинскую помощь.

Рядом с ЗАГСом пострадали два автомобиля - они получили повреждения из‑за атаки.

Ранее в Туймазинском районе Башкирии на промышленном объекте вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника - сейчас его тушат, пострадавших, по предварительным данным, нет; в республике сегодня действовал режим беспилотной опасности, из‑за чего в аэропорту Уфы ограничивали вылет и посадку самолетов.