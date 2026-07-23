"Детский мир" зафиксирует цены на базовые канцтовары и школьную одежду

Сеть "Детский мир" поддержала предложение Федеральной антимонопольной службы о фиксации цен на школьные товары перед началом учебного года. Ритейлер "заморозил" цен на отдельные канцтовары, одежду и обувь на уровне минимальных цен прошлого года, сообщили в ФАС.

По минимальным ценам сеть будет продавать рюкзаки, тетради, карандаши, принадлежности для рисования и творчества. Также сообщается, что компания обеспечит наличие указанных школьных товаров во всех магазинах сети.

Эксперты уже начали делать прогнозы – во сколько в текущем году родителям обойдутся сборы в школу. Так, финансовый консультант Анна Тюрнева считает, что в среднем семья первоклассника может потратить на подготовку 30-50 тыс. руб. "Все зависит от региона проживания, требований конкретной школы и выбора производителей. Если же покупать товары известных брендов, несколько комплектов формы и обуви, бюджет вполне может превысить 50 тысяч", - цитирует эксперта "Москва 24".