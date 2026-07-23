"Отсылка к нашей большой общей истории". ФК "Акрон" выпустил форму, вдохновлённую советской мозаикой

Футбольный клуб "Акрон" из Тольятти выпустил форму, вдохновлённую советской мозаикой. Речь идёт о мозаичной стеле-панно "Радость труда".

"Тольятти — в каждой нитке полотна. Отсылка к нашей большой общей истории", — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Мозаичное панно "Радость труда" выполнено из цветного непрозрачного стекла, которое было специально заказано и изготовлено в разных городах СССР, а затем отправлено в Тольятти. Для создания панно было использовано свыше ста оттенков цветного стекла, включая, к примеру, только четыре различных оттенка чёрного.

Клуб также сопроводил презентацию формы небольшим видеороликом.

Панно "Радость труда" было установлено в Тольятти в конце 1970-х годов. Оно состоит из 16 сюжетов, отображающих важные события из истории советского государства и достижения в области промышленного и научного прогресса.