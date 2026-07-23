Рубио заявил о провале переговоров в Анкоридже

Для урегулирования конфликта на Украине придется искать новые идеи и предложения, так как с предыдущими инициативами, выдвинутыми год назад в Анкоридже, не согласны украинцы, заявил госсекретарь США Марко Рубио после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Если мир и наступит, то благодаря какой-то новой идее и каким-то новым концепциям. Мы готовы предложить некоторые такие идеи в подходящей обстановке и форме, если представится возможность и будут подходящие условия", - добавил Рубио.

Госсекретарь США отметил, что Вашингтон всегда открыт к проведению новых встреч с российскими представителями. По его словам, США хотят мирного соглашения, но для этого необходимо, чтобы "согласились Россия и Украина".

Пресс-служба МИД России ранее сообщила, что при обсуждении украинской проблематики Лавров рассказал Рубио о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения. Также он "акцентировал недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружениями". Помимо этого, Лавров подтвердил приверженность России предложениям, которые были выдвинуты США на Аляске.