В Егорьевске взорвался газовый баллон: трое пострадали, пожар потушили

В квартире жилого дома в Егорьевске взорвался газовый баллон. По данным ТАСС со ссылкой на правоохранителей, пострадали три человека.

Спасатели быстро приехали на место и вывели из дома 28 жильцов. Взрыв сильно повредил фасад: разнес оконную раму и разрушил балкон.

Сразу после взрыва в квартире загорелся огонь. Пламя охватило 60 квадратных метров, но пожарные успели сдержать его - сейчас пожар локализован. На месте работают 27 сотрудников МЧС, они используют девять единиц спецтехники.

Ранее в Туле на балконе многоквартирного дома нашли элемент БПЛА после отражения атаки беспилотников - специалисты его обезвредили и забрали для уничтожения. Пострадавших нет, эвакуированные жильцы вернулись в квартиры, а всего ночью над Тульской областью сбили пять беспилотников.