Десятки миллионов мальков муксуна и нельмы нефтяники "РН-Юганскнефтегаза" запустили в озеро Айтор

Компания "РН-Юганскнефтегаз" в рамках своей экологической программы занимается восполнением популяции ценных пород рыб в реках Югры. В этом году планируется выпустить в бассейны северных рек порядка 70 миллионов мальков.

Программа воспроизводства реализуется на озере Айтор в Октябрьском районе ХМАО. В водоём завозят личинки, а подросшую молодь выпускают в реки Обь-Иртышского бассейна. В этот раз нефтяники выпустили рекордное количество мальков муксуна и нельмы.

"30 июня в водоем был выпущен объём порядка 26 миллионов особей, из них 23 миллиона мальки муксуна и 3,2 млн количество молоди нельмы, что в целом является значительным вкладом и составляет порядка 40% нашего годового плана по возмещению ущерба и компенсационным мероприятиям общества", - рассказала ведущий специалист отдела по экологическому нормированию ООО "РН-Юганскнефтегаз" Яна Богданенко.

На момент выпуска мальки достигли регламентной навески в 1,5 грамма. Такой вес повышает шансы молоди на выживание: более упитанные особи лучше переносят стрессы, лучше питаются и в итоге быстрее достигают половой зрелости. Оценка состояния мальков, размера и количества проходит под надзором госкомиссии. Ее специалисты ведут количественный и качественный учёт.

"РН-Юганскнефтегаз" занимает лидирующие позиции не только по количеству выпускаемой молоди, но также и по разнообразию видов рыб. Помимо нельмы и муксуна, в списке сибирский осётр, пелядь и стерлядь. Эта программа в компании действует с 2018 года.