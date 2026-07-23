В Екатеринбурге проведут парад в честь 90-летия Семена Спектора

В Екатеринбурге в честь 90-летия Героя Труда Семена Исааковича Спектора организуют праздничный парад. Об этом Накануне.RU рассказала лидер общественного совета при свердловском ГУФСИН Елена Тищенко.

"На мои расспросы о подарке был дан лаконичный ответ - ничего не надо. Потому у меня возникла идея: раз Семён Исаакович в этом году не смог в этом году присутствовать на Параде Победы 9 мая, то парад должен прийти к нему! Командующий Центральным военным округом поддержал эту идею", - рассказала Тищенко.

Торжественное прохождение почетного караула Центрального военного округа запланировано на 25 июля в 11.00 во дворе дома, где проживает Семен Спектор.

Семен Спектор - российский врач и политик, нейрохирург, доктор медицинских наук, полковник медицинской службы, заместитель председателя экспертного совета Министерства здравоохранения Свердловской области, член Общественной палаты Свердловской области первого, второго, третьего созывов, директор НИИ Медицинских клеточных технологий, почётный гражданин Екатеринбурга и Свердловской области. Свердловскому госпиталю для ветеранов войн присвоено имя Семена Спектора.