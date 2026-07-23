В ЕС утвердили сокращенный 21-й пакет санкций против России

Послы стран ЕС утвердили сокращенный 21-й пакет санкций против России, сообщил источник ТАСС.

По его информации, пакет не включает полный запрет на морские перевозки российского сжиженного природного газа (СПГ). До конца дня ограничительные меры будут окончательно утверждены Советом ЕС.

Ранее стало известно, что согласование 21-го санкционного пакета зашло в тупик. По данным Financial Times, шесть стран Евросоюза — Австрия, Германия, Греция, Италия, Португалия и Франция — требуют смягчить отдельные положения или ввести исключения для своих экономик.

На этом фоне в Евросоюзе рассматривают возможность отказа от утверждения крупных санкционных пакетов против России, сообщил "Известиям" европейский дипломатический источник. В таком случае 21-й перечень может стать последним классическим комплексом антироссийских ограничений.