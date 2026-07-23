В Тюменской области из-за паводка ограничивают движение по дорогам и мостам

В Тюменской области закрывают проезд по автомобильным дорогам из-за паводка, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

Так, закрыт проезд на автомобильной дороге Хохлово - Криволукская в Ялуторовском округе.

Проезд по низководному мосту закрыт, установлены запрещающие проезд знаки. Связь с населенными пунктами по дорогам общего пользования есть.

Автомобильная дорога от села Успенка до деревни Чаплык закрыта для проезда транзитного транспорта. Ограничения введены в связи с подъемом воды в реке Пышма и выходом ее на магистраль, сообщает Главное управление строительства.

В оперативном порядке подрядчики устанавливают дорожные знаки "Движение запрещено" с обеих сторон.