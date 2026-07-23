В Свердловской области несколько дней будет стоять 36-градусная жара

Синоптики скорректировали свой прогноз по аномально теплой погоде в Свердловской области. Будет еще жарче, чем ожидалось.

Ранее сообщалось, что на Среднем Урале с 22 по 28 июля ожидается аномальная жара до 33 градусов. Как уточняется на сайте Уральского гидрометцентра, тропосферный блокирующий гребень высокого атмосферного давления достигнет своего максимального развития 26-28 июля.

"В этот период жарко (30-36 градусов) и без осадков. В последние дни месяца характер погоды, похоже, изменится из-за вероятного приближения к Уралу циклона с европейской территории России", - отмечается в прогнозе.

До этого в Свердловской области долгое время шли мощные ливни. Из-за сильных осадков в Каменске-Уральском затопило изолятор временного содержания.