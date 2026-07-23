В Урае детей бойцов СВО будут бесплатно катать на каруселях

В Урае участники СВО и их близкие смогут бесплатно посещать аттракционы в местном Парке культуры и отдыха. Об этом сообщил мэр города Тимур Закирзянов, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава города сообщил, что об этой мере поддержки его просили сами граждане. Получить талоны на бесплатные катания семьи участников СВО смогут в Культурно-историческом центре. Их будут выдавать со вторника по субботу с 11.00 до 18.00 (перерыв с 14.00 до 16.00).

Для получения меры поддержки нужно будет предоставить ряд документов: паспорт, справку о статусе военнослужащего в зоне СВО, свидетельства о рождении несовершеннолетних детей, а если в семье есть студенты-очники – справку из вуза или колледжа или студенческий билет. При повторном получении талонов приносить документы не нужно. Льготу будут предоставлять семьям весь сезон.