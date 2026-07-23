Промпроизводство за полгода: ОПК в плюсе, "гражданка" – между стагнацией и рецессией

Промышленное производство в России за первые шесть месяцев 2026 года выросло на 0,4% в годовом выражении. Годом ранее за тот же период рост составил 1,4%, посчитал Росстат.

Тренды по месяцам были разнонаправленными: июнь – рост на 0,6%, май – спад на 0,7%, апрель – рост на 1,9% (относительно показателей по месяцам 2025 года). При этом в июне относительно мая снижение составило 0,7%, пишут "Ведомости".

Рост показали электроэнергетика, обеспечение газом и паром, обрабатывающая промышленность, производство прочих транспортных средств и оборудования, лекарства, готовые металлические изделия. Снижались добыча, водоснабжение и водоотведение.

Оборонно-промышленный комплекс сохраняет положительную динамику за счет растущего гособоронзаказа, а вот гражданские секторы находятся между стагнацией и рецессией, поскольку потребительский спрос падает, растет доля импорта из-за укрепления рубля.