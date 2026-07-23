МИД РФ раскрыл детали переговоров Лаврова и Рубио

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели встречу в Маниле "на полях" министерских мероприятий по линии АСЕАН.

Как сообщает пресс-служба МИД, при обсуждении украинской проблематики Лавров рассказал Рубио о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения. Также он "акцентировал недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружениями".

Помимо этого, Лавров подтвердил приверженность России предложениям, которые были выдвинуты США на Аляске.

Стороны также обсудили вопрос нормализации условий работы дипломатических миссий России и США, договорились о продолжении контактов по линии внешнеполитических ведомств.

В МИД добавили, что на встрече была затронута региональная и международная проблематика, в том числе обстановка в Персидском заливе.

Накануне Лавров заявил, что намерен уточнить у Рубио нынешнюю позицию Вашингтона по урегулированию на Украине.