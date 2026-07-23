В пригороде Воронежа от атаки беспилотников погиб трехлетний ребенок

В пригороде Воронежа в результате атаки беспилотников погиб трехлетний мальчик.

"Возник пожар в частном доме, в котором, к большому сожалению, погиб трехлетний мальчик. Его родители получили ранения разной степени тяжести", - сообщил в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Он добавил, что в том же населенном пункте легкие ранения получил 19-летний молодой человек, госпитализация не потребовалась.

"Повреждена кровля склада одного из маркетплейсов и фасад другого аналогичного сооружения. Кроме того, в девяти частных домах выбиты стекла, повреждена кровля и хозяйственные постройки; в 15 квартирах пяти многоквартирных зданий также потребуется замена окон и ремонт коммуникаций. Осколками посекло около десятка автомобилей", - сообщил глава региона.