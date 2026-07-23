Уральский завод "Исеть" выплатит дивиденды впервые за 34 года

Уральский завод "Исеть" впервые за 34 года вернется к выплате дивидендов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе госкорпорации Ростех.

Как пояснили в госкорпорации, для предприятия это стало одним из главных итогов финансового оздоровления и модернизации, начатых после передачи завода под управление Ростеха. За год завод "Исеть" нарастил производство, увеличил выручку и вышел на устойчивый положительный финансовый результат.

Чистая прибыль завода по итогам 2025 года составила порядка 662,5 млн рублей. Из этой суммы 165,6 млн рублей будет направлено на выплату дивидендов. Оставшаяся часть прибыли останется в распоряжении предприятия.

"Выплата будет произведена в денежной форме в безналичном расчете в установленные сроки", - отметили в Ростехе.

В 2023 году завод Малика Гайсина "Исеть" был "национализирован". Актив перешел под контроль Ростеха. В 2024 году суд при повторном рассмотрении вновь удовлетворил иск Генпрокуратуры и передал предприятие в доход государства.

В 2026 году суд взыскал с Гайсина 11,5 млн рублей в пользу завода "Исеть". В дальнейшем его надолго отправили в колонию за растрату в особо крупном размере с использованием служебного положения. По версии следствия, топ-менеджер годами выводил деньги предприятия через подконтрольные фирмы, а общая сумма ущерба составила более 385 млн рублей.