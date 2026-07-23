На базе "Госуслуг" может быть создана соцсеть с чатами

На базе "Госуслуг" может быть создана соцсеть с функциями семейных чатов, сообществ и лентой новостей, идея обсуждается на уровне правительства, пишут "Известия". Сообщается, что власти хотят превратить "Госуслуги" в универсальную платформу для жизни и общения.

"У "Госуслуг" есть важное преимущество: каждый пользователь надежно верифицирован. За счет этого появляется возможность максимально защищенного взаимодействия между людьми, бизнесом и государственными органами. Работаем над тем, чтобы реализовать потенциал платформы и в этом направлении", - прокомментировали планы в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, отвечающего за цифровизацию.

Эксперты считают, что у портала "Госуслуг", на котором зарегистрировано около 120 млн граждан, уже есть признаки экосистемы, в которую органично вошла бы и соцсеть.