В Нижнем Тагиле в тройном ДТП пострадали женщина и ребенок

На Среднем Урале произошло ДТП с участием трех автомобилей. Пострадали женщина и ребенок.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, инцидент случился 22 июля на 8 км автодороги "Южный подъезд" в Нижнем Тагиле. По предварительным данным, женщина-водитель "Мерседес Бенц" допустила столкновение с попутным автомобилем "Лада Ларгус" под управлением 54-летнего мужчины.

От удара "Ларгус" наехал на автомобиль "Тойота Рав 4", за рулем которого был 38-летний мужчина. В результате ДТП пострадала водитель "Мерседеса", также травмы получила ее 6-летняя дочь. Женщина после оказания необходимой медицинской помощи была отпущена домой, а девочку госпитализировали в детскую центральную больницу №3 Нижнего Тагила.

Водитель "Мерседеса" пояснила полицейским, что не заметила, как впереди идущий поток машин начал тормозить. В отношении нее возбуждены административные дела. Сейчас выясняются все обстоятельства.