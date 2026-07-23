Беспилотники атаковали объект ТЭК в Ульяновской области

В Ульяновской области БПЛА атаковали объект ТЭК, сообщил губернатор Алексей Русских.

По его словам, в результате удара на объекте начался пожар, работают специальные службы.

"Прошу сохранять спокойствие, буду держать вас в курсе тушения пожара и ситуации на объекте", - написал глава региона в Telegram-канале.

По данным Минобороны России, силы ПВО уничтожили за ночь 223 украинских БПЛА над российскими регионами. Дроны сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областями, Московским регионом, Крымом, Татарстаном и над акваторией Азовского моря.